Napoli, Barra: Arrestato Salvatore Cuccaro (Di domenica 7 febbraio 2021) Napoli, Barra: Salvatore Cuccaro Arrestato dai Carabinieri. In casa sono stati trovati un fucile e centinaia di munizioni. I carabinieri del nucleo operativo di Poggioreale hanno Arrestato per detenzione di arma clandestina aggravata dall’appartenenza ad associazione mafiosa Salvatore Cuccaro, 53enne del quartiere Barra già noto alle ffoo e ritenuto vicino al Clan Aprea-Cuccaro. Durante una Leggi su 2anews (Di domenica 7 febbraio 2021)dai Carabinieri. In casa sono stati trovati un fucile e centinaia di munizioni. I carabinieri del nucleo operativo di Poggioreale hannoper detenzione di arma clandestina aggravata dall’appartenenza ad associazione mafiosa, 53enne del quartieregià noto alle ffoo e ritenuto vicino al Clan Aprea-. Durante una

fradik : RT @noi_ateurope: ?? Corso di Inglese #gratuito, per il Progetto “SocializziAmo in Biblioteca”. ?? 50 ore. Livello B1/B2. Feb - Mag 2021. 15… - noi_ateurope : ?? Corso di Inglese #gratuito, per il Progetto “SocializziAmo in Biblioteca”. ?? 50 ore. Livello B1/B2. Feb - Mag 20… - Yogaolic : RT @rep_napoli: A Barra cinque maxi murales: Jorit disegna il Rione dei Sogni: 'Per i diritti e la lotta al razzismo' [di Paolo Popoli] [ag… - andrea_falivene : RT @rep_napoli: A Barra cinque maxi murales: Jorit disegna il Rione dei Sogni: 'Per i diritti e la lotta al razzismo' [di Paolo Popoli] [ag… - rep_napoli : A Barra cinque maxi murales: Jorit disegna il Rione dei Sogni: 'Per i diritti e la lotta al razzismo' [di Paolo Pop… -