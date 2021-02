Milan Crotone 1-0 LIVE: Meité impegna Cordaz (Di domenica 7 febbraio 2021) Allo stadio San Siro, il match valido per la 21ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Milan e Crotone: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio “San Siro”, Milan e Crotone si affrontano nel match valido per la 21ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Milan Crotone 1-0 MOVIOLA 1? Tiro di Meité – Conclusione al volo da fuori area, palla alta. 4? Tiro di Ounas – Azione personale dell’ex Napoli che si porta al limite dell’area ma il suo destro termina alto. 5? Gol annullato al Milan – Il direttore di gara ha decretato la posizione di fuorigioco del centravanti svedese al momento del colpo di tacco in favore di Calabria che in spaccata aveva realizzato l’uno a zero. 7? Tiro di ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 7 febbraio 2021) Allo stadio San Siro, il match valido per la 21ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “San Siro”,si affrontano nel match valido per la 21ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1-0 MOVIOLA 1? Tiro di– Conclusione al volo da fuori area, palla alta. 4? Tiro di Ounas – Azione personale dell’ex Napoli che si porta al limite dell’area ma il suo destro termina alto. 5? Gol annullato al– Il direttore di gara ha decretato la posizione di fuorigioco del centravanti svedese al momento del colpo di tacco in favore di Calabria che in spaccata aveva realizzato l’uno a zero. 7? Tiro di ...

