In questa crisi ha perso l’informazione, a partire dalla Rai (Di domenica 7 febbraio 2021) La crisi di governo di queste settimane ha rappresentato il fallimento e la sconfessione della propria missione per larga parte dell’informazione, in particolare dell’informazione pubblica Rai. Per settimane abbiamo sentito in modo monocorde a reti unificate raccontare una narrativa parziale, partigiana, monodirezionale, una narrativa che in pratica diceva: “Esiste solo il Governo Conte, non ci sono altre ipotesi; o Conte o il diluvio”. Una narrativa che ha mostrificato Matteo Renzi, secondo una character assassination mai vista, soffiata dalle veline di una parte ben precisa del campo da gioco. La crisi “in piena pandemia” è stata definita “irresponsabile” quasi all’unisono. Poi abbiamo visto che quel messaggio, che originava da Palazzo Chigi, era totalmente fasullo e interessato, che un’altra strada era possibile ed ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 7 febbraio 2021) Ladi governo di queste settimane ha rappresentato il fallimento e la sconfessione della propria missione per larga parte del, in particolare delpubblica Rai. Per settimane abbiamo sentito in modo monocorde a reti unificate raccontare una narrativa parziale, partigiana, monodirezionale, una narrativa che in pratica diceva: “Esiste solo il Governo Conte, non ci sono altre ipotesi; o Conte o il diluvio”. Una narrativa che ha mostrificato Matteo Renzi, secondo una character assassination mai vista, soffiata dalle veline di una parte ben precisa del campo da gioco. La“in piena pandemia” è stata definita “irresponsabile” quasi all’unisono. Poi abbiamo visto che quel messaggio, che originava da Palazzo Chigi, era totalmente fasullo e interessato, che un’altra strada era possibile ed ...

