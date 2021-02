Il sì di Salvini manda in crisi Zingaretti che inviterà Draghi di tenerlo fuori dal Governo (Di domenica 7 febbraio 2021) La decisione della Lega di appoggiare il Governo Draghi complica i piani del PD, nelle cui file cresce il malcontento per un eventuale convivenza con il partito di Matteo Salvini. Sostenere il Governo Draghi, convincendo il Premier incaricato a rinunciare all’appoggio della Lega. Una missione non semplice, quella che le forze di Centrosinistra si preparano L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di domenica 7 febbraio 2021) La decisione della Lega di appoggiare ilcomplica i piani del PD, nelle cui file cresce il malcontento per un eventuale convivenza con il partito di Matteo. Sostenere il, convincendo il Premier incaricato a rinunciare all’appoggio della Lega. Una missione non semplice, quella che le forze di Centrosinistra si preparano L'articolo proviene da Leggilo.org.

