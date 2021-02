Covid in Campania, meno morti ma più contagi: il bollettino di oggi 7 febbraio (Di domenica 7 febbraio 2021) Cresce la curva del contagio in Campania nel bollettino di oggi dell’Unità di Crisi. Sono 1741 i positivi del giorno. Oltre 19mila i test effettuati nelle ultime 24 ore. In percentuale, significa che è positivo l’8,89% dei test, quasi un punto percentuale in pià di ieri quando l’indice di contagio era all’8%. Sono 3 i deceduti nel L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 7 febbraio 2021) Cresce la curva delo inneldidell’Unità di Crisi. Sono 1741 i positivi del giorno. Oltre 19mila i test effettuati nelle ultime 24 ore. In percentuale, significa che è positivo l’8,89% dei test, quasi un punto percentuale in pià di ieri quando l’indice dio era all’8%. Sono 3 i deceduti nel L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

