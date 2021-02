Codacons: “Denuncia per concorso in epidemia ai sindaci che permettano assembramenti” (Di domenica 7 febbraio 2021) “I Comuni devono istituire il numero chiuso nelle piazze, nei litorali e nelle strade dello shopping. In caso contrario scatterà una Denuncia in concorso di epidemia ai danni dei sindaci. A Milano, come a Roma, Napoli, Bologna, Torino, Palermo, con le zone gialle si sono registrati pericolosi assembramenti nelle piazze o lungo le strade. Le stesse scene si sono ripetute lungo i litorali, presi letteralmente d’assalto dai cittadini. Si stanno inoltre moltiplicando le feste clandestine organizzate in abitazioni private o locali, eventi che sfuggono al controllo delle forze dell’ordine e rappresentano potenziali focolai di Coronavirus“. Queste sono le recenti dichiarazioni di Carlo Rienzi, in merito ai possibili assembramenti nelle città italiane, i quali comporterebbero la diffusione ... Leggi su sportface (Di domenica 7 febbraio 2021) “I Comuni devono istituire il numero chiuso nelle piazze, nei litorali e nelle strade dello shopping. In caso contrario scatterà unaindiai danni dei. A Milano, come a Roma, Napoli, Bologna, Torino, Palermo, con le zone gialle si sono registrati pericolosinelle piazze o lungo le strade. Le stesse scene si sono ripetute lungo i litorali, presi letteralmente d’assalto dai cittadini. Si stanno inoltre moltiplicando le feste clandestine organizzate in abitazioni private o locali, eventi che sfuggono al controllo delle forze dell’ordine e rappresentano potenziali focolai di Coronavirus“. Queste sono le recenti dichiarazioni di Carlo Rienzi, in merito ai possibilinelle città italiane, i quali comporterebbero la diffusione ...

