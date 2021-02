Candreva o Damsgaard? Il vero regista della Sampdoria è un altro (Di lunedì 8 febbraio 2021) Tommaso Augello è il vero regista della Sampdoria. Nessuno come lui nella rosa di Claudio Ranieri. I suoi numeri Stagione da incorniciare per Tommaso Augello. L’ex terzino dello Spezia è una delle più belle rivelazioni non solo in casa Sampdoria, ma anche dell’intero campionato di Serie A. Ottime prestazioni affiancate anche da numeri incredibili: il terzino blucerchiato, infatti, è il giocatore che ha effettuato più passaggi nella rosa di Claudio Ranieri. Sono ben 849 in 20 partite, 186 in più del secondo classificato Maya Yoshida, fermo a 663. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 8 febbraio 2021) Tommaso Augello è il. Nessuno come lui nella rosa di Claudio Ranieri. I suoi numeri Stagione da incorniciare per Tommaso Augello. L’ex terzino dello Spezia è una delle più belle rivelazioni non solo in casa, ma anche dell’intero campionato di Serie A. Ottime prestazioni affiancate anche da numeri incredibili: il terzino blucerchiato, infatti, è il giocatore che ha effettuato più passaggi nella rosa di Claudio Ranieri. Sono ben 849 in 20 partite, 186 in più del secondo classificato Maya Yoshida, fermo a 663. Leggi su Calcionews24.com

BisioLuca : @it_samp @FURQUAHART Audero, bere yoshida colley Augello, Silva thorsby candreva/damsgaard, Ramirez/verre, keita to… - Simosamp79 : Con questi “attori” il film cambia poco. Forse quello che servirebbe è una mentalità più offensiva da parte di Rani… - SFrancio63 : Punto guadagnato vista la prestazione #mkm (men che mediocre) grande Mikel e, con tutto il rispetto per Ranieri, ch… - sampdoria : ?? | SOSTITUZIONE 64' - #Ranieri inserisce #Yoshida per #Tonelli e #Damsgaard per #Candreva: queste le prime mosse… - SAMPaolo61 : Coraggio mister fuori Candreva dentro Damsgaard dentro Fabio e togli chi vuoi dei 2 davanti e magari togli Silva am… -