Buttafuoco e Giuli | bene Salvini e Meloni | con ruoli diversi entrambi danno scacco matto al Pd

Leggi su secoloditalia

(Di domenica 7 febbraio 2021) Pietrangelonon concorda con chi parla di un centrodestra diviso. “Si è già visto in altre occasioni del passato: di volta in volta, il centrodestra ha sempre differenziato le sue posizioni. Con il governo Monti è entrato Berlusconi e gli altri no. Con il primo governo Conte è entratoe sono rimasti fuorie Berlusconi. Ora con il governo Draghi entrano Berlusconi ee laresta fuori”. Il centrodestra è un’alleanza compatta “Diciamo – continua intervistato da AdnKronos – che il centrodestra è una alleanza elettorale forte e compatta. Che politicamente ha la possibilità di recitare tutte le parti in commedia. Intercettando, in un ‘giuoco delle parti’ per dirla con Pirandello, sia l’elettorato di governo che quello di opposizione. E rappresentando entrambe le ...