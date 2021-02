Berlinguer e l' oro di Mosca

Leggi su panorama

(Di domenica 7 febbraio 2021) In occasione del centenario del Pci, un libro fa emergere nuovi particolari sul fiume di denaro che l'Unione sovietica non fece mai mancare ai compagni italiani. «Rubli! Rubli!», rinfacciavano polemicamente i socialisti ai loro compagni comunisti durante il congresso di Livorno, cent'anni fa. E avevano ragione, dal momento che la scissione che avrebbe portato alla nascita del Partito comunista d'Italia rispondeva agli ordini del Comintern, di obbedienza sovietica. Non soltanto in nome dell'ideale rivoluzionario, ma anche in virtù dei finanziamenti incassati sottobanco. Rubli? Non soltanto, ma anche e soprattutto lingotti d'oro, gioielli, pietre preziose, diverse valute straniere, spille, braccialetti, collane, anelli, persino fiale di morfina. Frutto di requisizioni più o meno legali, accumulate nel caveau del Cremlino dopo la vittoria della Rivoluzione d'Ottobre. Senza guardare ...