Benevento-Sampdoria 1-1, Ranieri: “Buon punto, ma non va bene come è arrivato” (Di domenica 7 febbraio 2021) “Quando non riesci a fare quello che vorresti meglio un punto che perdere. Nel primo tempo abbiamo tenuto in mano le redini della gara ma nel secondo si è spenta la luce, loro potevano raddoppiare e triplicare: Buon per noi le parate di Audero. Poi abbiamo giocato con intensità e determinazione come piace a me: va bene il punto, non va bene come l’abbiamo conquistato”. Queste le dichiarazioni di Claudio Ranieri, dopo il pareggio in rimonta della sua Sampdoria sul campo del benevento. “Siamo in un momento in cui basta poco per essere invischiati in lotta retrocessione ma anche per divertirci e toglierci soddisfazioni. Io sono ambizioso, vorrei questo anche dai ragazzi – rimarca l’allenatore blucerchiato ... Leggi su sportface (Di domenica 7 febbraio 2021) “Quando non riesci a fare quello che vorresti meglio unche perdere. Nel primo tempo abbiamo tenuto in mano le redini della gara ma nel secondo si è spenta la luce, loro potevano raddoppiare e triplicare:per noi le parate di Audero. Poi abbiamo giocato con intensità e determinazionepiace a me: vail, non val’abbiamo conquistato”. Queste le dichiarazioni di Claudio, dopo il pareggio in rimonta della suasul campo del. “Siamo in un momento in cui basta poco per essere invischiati in lotta retrocessione ma anche per divertirci e toglierci soddisfazioni. Io sono ambizioso, vorrei questo anche dai ragazzi – rimarca l’allenatore blucerchiato ...

