Atp Melbourne 2 2021: Auger-Aliassime non riesce a sfatare il tabù finali, prima gioia per Evans (Di domenica 7 febbraio 2021) Primo titolo in carriera per il britannico Dan Evans, che conquista l’Atp di Melbourne 2 2021 ed inizia nel migliore dei modi la stagione. Settimana a dir poco perfetta per il britannico, che si laurea campione senza perdere neppure un set e battendo in finale il più quotato Felix Auger-Aliassime. 6-2 6-3 il punteggio in favore dell’ottava testa di serie, che ha dominato entrambi i set imponendosi dopo un’ora e diciotto minuti di gioco. Settima finale persa su altrettante giocate per il giovane canadese, il quale non riesce a sfatare questo tabù. Nonostante la sconfitta, Auger-Aliassime può comunque sorridere perché ritorna in Top 20; Evans, invece, migliora il proprio best ranking. Il successo ... Leggi su sportface (Di domenica 7 febbraio 2021) Primo titolo in carriera per il britannico Dan, che conquista l’Atp died inizia nel migliore dei modi la stagione. Settimana a dir poco perfetta per il britannico, che si laurea campione senza perdere neppure un set e battendo in finale il più quotato Felix. 6-2 6-3 il punteggio in favore dell’ottava testa di serie, che ha dominato entrambi i set imponendosi dopo un’ora e diciotto minuti di gioco. Settima finale persa su altrettante giocate per il giovane canadese, il quale nonquesto. Nonostante la sconfitta,può comunque sorridere perché ritorna in Top 20;, invece, migliora il proprio best ranking. Il successo ...

