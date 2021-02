Atp Cup 2021: non riesce l’impresa all’Italia, la Russia è più forte e trionfa con merito (Di domenica 7 febbraio 2021) Non riesce l’impresa all’Italia, la Russia vince la seconda edizione dell’Atp Cup. Notte amara per i colori azzurri in quel di Melbourne, dove la compagine italiana è scesa in campo per disputare la finale dell’Atp Cup 2021 ma ha subito una batosta non indifferente, che tuttavia non cancella una settimana da sogno. Troppo più forte la Russia, che ha dominato i due singolari grazie a due giocatori in gran spolvero come Rublev e Medvedev e si è laureata campionessa. Nell’albo d’oro succede alla Serbia. CRONACA – Ottimo avvio dei russi, che nel primo singolare si affidano ad un Andrey Rublev a tratti ingiocabile. A farne le spese è Fabio Fognini, reduce da un convincente successo contro Pablo Carreno Busta, ma in grande difficoltà in campo. Il russo mette infatti il piede ... Leggi su sportface (Di domenica 7 febbraio 2021) Non, lavince la seconda edizione dell’Atp Cup. Notte amara per i colori azzurri in quel di Melbourne, dove la compagine italiana è scesa in campo per disputare la finale dell’Atp Cupma ha subito una batosta non indifferente, che tuttavia non cancella una settimana da sogno. Troppo piùla, che ha dominato i due singolari grazie a due giocatori in gran spolvero come Rublev e Medvedev e si è laureata campionessa. Nell’albo d’oro succede alla Serbia. CRONACA – Ottimo avvio dei russi, che nel primo singolare si affidano ad un Andrey Rublev a tratti ingiocabile. A farne le spese è Fabio Fognini, reduce da un convincente successo contro Pablo Carreno Busta, ma in grande difficoltà in campo. Il russo mette infatti il piede ...

