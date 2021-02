Tutta la provincia di Perugia in zona rossa: ecco il provvedimento (Di sabato 6 febbraio 2021) Tutta la provincia di Perugia e sei piccoli comuni del Ternano saranno da lunedì prossimo in zona rossa. Lo prevede un’ordinanza che la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, si appresta a firmare. La presidente ha illustrato il provvedimento a tutti i sindaci in una lunga riunione terminata in serata. Prevista anche la chiusura totale di nidi e materne. Le disposizioni avranno validità per due settimane. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 6 febbraio 2021)ladie sei piccoli comuni del Ternano saranno da lunedì prossimo in. Lo prevede un’ordinanza che la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, si appresta a firmare. La presidente ha illustrato ila tutti i sindaci in una lunga riunione terminata in serata. Prevista anche la chiusura totale di nidi e materne. Le disposizioni avranno validità per due settimane. SportFace.

