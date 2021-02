Traffico Roma del 06-02-2021 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 6 febbraio 2021) Luceverdenon trovati dalla relazione sul Raccordo Anulare restano rallentamenti in carreggiata esterna tra le uscite Pontina Laurentina Appianina al centro ci sono cose sul lungotevere a Piazza della Rovere l’isola Tiberina con le anche in direzione di Piazza del Popolo tra la Sinagoga e Ponte Mazzini incolonnamenti anche al Muro Torto da Porta Pinciana verso piazzale Flaminio coda in via Druso via Magna Grecia in via Cilicia ricordiamo i lavori sul viadotto della Magliana tratto dellaFiumicino l’arte racchiusa tra le Tre Fontane via della Magliana direzione Fiumicino Coloro che sono diretti verso Leonardo da Vinci può prendere l’autostrada da via della Magliana a via Isacco Newton in direzione dell’Euro invece è carreggiata ridotta al momento ci sono lunghe code a partire dall’uscita Magliana Parco dei Medici fino a ...