Tennis, Stefano Travaglia: "C'era tanta tensione ma sono felicissimo di aver vinto. Contro Sinner sarà una partita difficile"

Stefano Travaglia ha conquistato oggi la prima finale in carriera nel circuito maggiore, battendo il brasiliano Thiago Monteiro con il punteggio di 6-3 6-4. Un fantastico risultato per l'azzurro che nell'ultimo atto del torneo dell'ATP Melbourne 1 si troverà di fronte l'altro italiano Jannik Sinner. Nel post partita Travaglia, come riportato da UbiTennis, ha ammesso che di aver avvertito tensione per l'importanza del match: "Non ho iniziato al massimo ero un po' bloccato per un po' di tensione. Avevo le idee chiare, solo non riuscivo a metterlo in pratica. Ho cominciato poi a fare il gioco che gli dava fastidio, sul rovescio, variando un po' in top un po' in back. Ho battuto molto bene, lui ha avuto solo una chance nel secondo set, ma ..."

