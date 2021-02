Sicilia prima in Europa per tasso rischio povertà (Di sabato 6 febbraio 2021) La Sicilia e la Campania sono le regioni europee con il tasso di rischio di povertà più alto in Ue: le persone che hanno un reddito disponibile inferiore al 50% di quello mediano nazionale dopo i trasferimento sociali – secondo gli ultimi dati Eurostat – sono in Sicilia il 41,4% della popolazione (era il 40,7% Leggi su ilmattinodisicilia (Di sabato 6 febbraio 2021) Lae la Campania sono le regioni europee con ildidipiù alto in Ue: le persone che hanno un reddito disponibile inferiore al 50% di quello mediano nazionale dopo i trasferimento sociali – secondo gli ultimi dati Eurostat – sono inil 41,4% della popolazione (era il 40,7%

SkyTG24 : Sicilia, per la prima volta un ospedale pubblico consegna marijuana terapeutica a paziente - sbracu : @Sonia59804639 Sonia vedo che sei malata più o quanto me della Sicilia è dire che era regno a se ed era pure fiorente prima del 1860! - siciliafeed : Sicilia prima in Ue per tasso rischio povertà, 41,4% - RobertaRamundo2 : Quella voglia improvvisa di girare Sicilia e Calabria e elencare solo le prime 100 opere pubbliche da fare prima de… - Socialupmag : Tutta la Sicilia unita per una raccolta fondi a sostegno delle famiglie degli operatori sanitari. -