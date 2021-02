Scrittori: addio a Abraham Twerski, lo psichiatra che spiega la psiche con i fumetti dei Peanuts (Di sabato 6 febbraio 2021) New York, 5 feb. - (Adnkronos) - Lo psichiatra, scrittore e rabbino statunitense Abraham J. Twerski, autorità internazionale nel campo della disintossicazione dalle dipendenze e autore noto per una serie di libri divulgativi in cui indica il modo migliore per affrontare la vita e le sue innumerevoli complicazioni utilizzando i Peanuts, i fumetti di Charles Monroe Schulz, è morto all'età 90 anni a Gerusalemme per le complicazioni da Covid. La notizia della scomparsa, avvenuta domenica 31 gennaio, è stata pubblicata oggi dal "New York Times". Twerski si era trasferito in Israele da diversi anni, dopo aver vissuto e lavorato a lungo a Pittsburgh. Tra i suoi libri pubblicati in italiano, da Mondadori sono usciti "Sveglia, Charlie Brown! Come affrontare gli alti e i bassi della vita con i ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 6 febbraio 2021) New York, 5 feb. - (Adnkronos) - Lo, scrittore e rabbino statunitenseJ., autorità internazionale nel campo della disintossicazione dalle dipendenze e autore noto per una serie di libri divulgativi in cui indica il modo migliore per affrontare la vita e le sue innumerevoli complicazioni utilizzando i, idi Charles Monroe Schulz, è morto all'età 90 anni a Gerusalemme per le complicazioni da Covid. La notizia della scomparsa, avvenuta domenica 31 gennaio, è stata pubblicata oggi dal "New York Times".si era trasferito in Israele da diversi anni, dopo aver vissuto e lavorato a lungo a Pittsburgh. Tra i suoi libri pubblicati in italiano, da Mondadori sono usciti "Sveglia, Charlie Brown! Come affrontare gli alti e i bassi della vita con i ...

TV7Benevento : Scrittori: addio a Abraham Twerski, lo psichiatra che spiega la psiche con i fumetti dei Peanuts... - zazoomblog : Scrittori: addio a Giacomo Daquino autore di libri di successo sui sentimenti - #Scrittori: #addio #Giacomo… - TV7Benevento : **Scrittori: addio a Giacomo Daquino, autore di libri di successo sui sentimenti**... - CastigamattU : RT @LauraCarrese: #bastalockdown perché nessuno vi dirà mai che non finirà e che darete per sempre l'addio ai vostri lavori, che siate arti… - LauraCarrese : #bastalockdown perché nessuno vi dirà mai che non finirà e che darete per sempre l'addio ai vostri lavori, che siat… -