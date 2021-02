Quanto dura un panino di McDonald’s? 24 anni | come minimo

Leggi su pianetadonne.blog

(Di sabato 6 febbraio 2021) La “notizia” è indubbiamente curiosa e anche divertente. Ma a pensarci bene anche inquietante. E già, perché vedere undi Mc Donald’s praticamente intatto (sì, vabbè, s’è un po’ asciugato, ma in 24è più che naturale…) dopo essere rimasto in una scatola per un quarto di secolo ti pone degli interrogativi susiano “potenti” i conservanti che la grande catena nordamericana mette nei suoi prodotti. La cosa è venuta agli onori della cronaca (si fa per dire) quando una signora americana ha postato sul social TikTok una clip che la ritrae mentre tira fuori dalla scatola une una confezione di patatine comprate nel lontano 1996. Il video reca un titolo di presentazione che recita “what happens when you leave aburger in a bag for over 20 years?”, ovvero “che succede ...