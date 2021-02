Operazione al ginocchio, due mesi di stop: salta la Champions (Di sabato 6 febbraio 2021) Brutte notizie per Sergio Ramos, operato questa mattina al ginocchio sinistro: per lui si prospettano due mesi di stop, niente Champions Fuori causa, tanto per complicare un periodo già di per sé difficile. Il Real Madrid perde il suo capitano Sergio Ramos. Dopo i dolori avvertiti al ginocchio sinistro, il difensore sarà sottoposto ad un Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 6 febbraio 2021) Brutte notizie per Sergio Ramos, operato questa mattina alsinistro: per lui si prospettano duedi, nienteFuori causa, tanto per complicare un periodo già di per sé difficile. Il Real Madrid perde il suo capitano Sergio Ramos. Dopo i dolori avvertiti alsinistro, il difensore sarà sottoposto ad un Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

RaiSport : #Ramos deve operarsi al ginocchio, salterà la doppia sfida all'#Atalanta ? Il #Real perde il suo leader per l'ot… - serieAnews_com : ??Il #RealMadrid perde #SergioRamos: operazione al ginocchio, niente Champions - sportli26181512 : Real, operazione per Ramos: salta l'Atalanta in Champions: Agli ottavi i Blancos dovranno affrontare entrambe le sf… - infoitsport : Lazio, il comunicato su Strakosha: 'Scongiurata operazione al ginocchio. Altre ricostruzioni sono false' - infoitsport : Lazio, infortunio di Strakosha: esclusa operazione al ginocchio -

Ultime Notizie dalla rete : Operazione ginocchio Ramos deve operarsi al ginocchio, salterà la doppia sfida all'Atalanta

Sergio Ramos si sottoporrà nelle prossime ore a un intervento per la lesione al menisco del ginocchio sinistro che lo tiene fuori dalla semifinale di Supercoppa spagnola, persa il 12 gennaio scorso ...

Real, operazione per Ramos: salta l'Atalanta in Champions

Il leader dei Blancos si dovrà sottoporre nelle prossime ore a un intervento per la lesione al menisco del ginocchio sinistro. I medici speravano di risolvere il problema con una terapia conservativa ...

Dramma Ansu Fati: seconda operazione al ginocchio, e forse non basta Corriere dello Sport Real Madrid, piove sul bagnato: Sergio Ramos si opera al ginocchio. Out almeno 2 mesi

Sergio Ramos: operazione e stop di almeno 2 mesi Sergio Ramos (getty images) Non è certo un bel momento per il Real Madrid che dopo i recenti risultati sportivi dovrà rinunciare ...

Real Madrid: Sergio Ramos si opera, out 6-8 settimane e niente Atalanta

Real Madrid: Sergio Ramos si opera, out 6-8 settimane e niente Atalanta. Il capitano delle merengues salterà la doppia sfida di Champions ...

Sergio Ramos si sottoporrà nelle prossime ore a un intervento per la lesione al menisco delsinistro che lo tiene fuori dalla semifinale di Supercoppa spagnola, persa il 12 gennaio scorso ...Il leader dei Blancos si dovrà sottoporre nelle prossime ore a un intervento per la lesione al menisco delsinistro. I medici speravano di risolvere il problema con una terapia conservativa ...Sergio Ramos: operazione e stop di almeno 2 mesi Sergio Ramos (getty images) Non è certo un bel momento per il Real Madrid che dopo i recenti risultati sportivi dovrà rinunciare ...Real Madrid: Sergio Ramos si opera, out 6-8 settimane e niente Atalanta. Il capitano delle merengues salterà la doppia sfida di Champions ...