NBA 2020/2021: Toronto supera Brooklyn, Durant “fermato” dal tracciamento. Boston rimonta i Clippers (Di sabato 6 febbraio 2021) I risultati della notte italiana tra venerdì 5 e sabato 6 febbraio ha visto in scena lo svolgersi di nove partite della regular season NBA 2020/2021. Toronto supera Brooklyn grazie alle prestazioni di Pascal Siakam e Kyle Lowry, ma è Kevin Durant a rubare la scena per un motivo extracampo: il numero 7 è infatti sceso sul parquet prima di essere fermato a causa del tracciamento dei contatti. I Celtics rimontano i Clippers e vincono in volata, Utah resiste a Charlotte e al miglior LaMelo Ball dell’anno, mantenendo la vetta della Western Conference. New Orleans batte Indiana a domicilio, Minnesota supera OKC grazie a D’Angelo Russell. Miami torna a vincere, super Vucevic trascina Orlando, tutto facile ... Leggi su sportface (Di sabato 6 febbraio 2021) I risultati della notte italiana tra venerdì 5 e sabato 6 febbraio ha visto in scena lo svolgersi di nove partite della regular season NBAgrazie alle prestazioni di Pascal Siakam e Kyle Lowry, ma è Kevina rubare la scena per un motivo extracampo: il numero 7 è infatti sceso sul parquet prima di esserea causa deldei contatti. I Celticsno ie vincono in volata, Utah resiste a Charlotte e al miglior LaMelo Ball dell’anno, mantenendo la vetta della Western Conference. New Orleans batte Indiana a domicilio, MinnesotaOKC grazie a D’Angelo Russell. Miami torna a vincere, super Vucevic trascina Orlando, tutto facile ...

Aleamoruso99 : RT @sportface2016: #NBA #Toronto supera Brooklyn, ma è caos per il tracciamento di Kevin #Durant. #Boston rimonta i Clippers https://t.c… - sportface2016 : #NBA #Toronto supera Brooklyn, ma è caos per il tracciamento di Kevin #Durant. #Boston rimonta i Clippers - _spaghetto_ : RT @Logico2CS: La NBA è LBJ, 3° all-time per punti segnati. Link Felpa: - _BobRoger15_ : RT @Logico2CS: La NBA è LBJ, 3° all-time per punti segnati. Link Felpa: - Logico2CS : La NBA è LBJ, 3° all-time per punti segnati. Link Felpa: -