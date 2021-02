(Di sabato 6 febbraio 2021) “Lasciare aprire ia pranzo e cena significherebbe diluire le presenze. Anche uno stolto lo capirebbe. I virologi no!”. E’ l’ultimo post di Paolo Bianchini, presidente di Mio, il movimento imprese e ospitalità che da mesi sta con il fiato sul collo del gno. Che ha gestito ‘in modo vergognoso’ l’emergenza pandemia. E ha perseguitato il settore della ristorazione. Ora la battaglia è sugli orari, sulla necessità di riaprire anche nelle oreli, dopo mesi di serrande abbassate e zero fatturato. Miodi! L’ultima iniziativa eclatante del Mio è stata ai piedi della scalinata più famosa e bella di Roma. Quella di Trinità dei Monti adi. ...

mante : Il politico che prova a tenersi buoni gli elettori antivaccinisti rispondendo alla domanda “Si vaccinerà?” dicendo… - lucianonobili : “Al presidente #Mattarella va il nostro ringraziamento. La figura di Mario #Draghi è quella di un fuoriclasse itali… - MassimGiannini : La saggezza di #Mattarella, la colpevolezza dei partiti: l’incarico a #Draghi sancisce il fallimento della politica… - SecolodItalia1 : Mio Italia: «Tempo scaduto, riaprite i ristoranti di sera». Protesta a piazza di Spagna: “Game over” (video) - demetozdemir262 : RT @MariaCr05574081: @demetozdemir262 @dmtzdmr Tesoro mio io dall'Italia ????????? -

Ultime Notizie dalla rete : Mio Italia

Il Secolo d'Italia

Ho fatto due figlie e sei traslochi in sei anni tra, Germania e Spagna". Prima di Ciro, ... "Amo ballare, ilsogno era diventare una ballerina", ha ammesso in un'intervista a Davide Maggio. ...figlio aveva bisogno di una madre forte e coraggiosa. Oggi Ainett ha riacquisito stabilità e ha ... dovevano rientrare ina Natale, ma sono sparite nel nulla. Dicono che le abbiano uccise, ...Ainett Stephens, il dramma a Verissimo: «Mio figlio ha smesso di parlare a 2 anni, poi la dolorosa diagnosi». Silvia Toffanin commossa. Oggi, la showgirl venezuelana, volto ...Scotto di Perrotolo torna sull’isola dopo un anno e due mesi a bordo della Lembo bloccata in rada: con lui altri sei marittimi italiani, di cui tre ...