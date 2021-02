L’Atalanta si fa rimontare tre gol dal Torino, lo Spezia fa l’impresa col Sassuolo (Di sabato 6 febbraio 2021) L’Atalanta trova un altro pareggio dopo quello col Napoli, ma dal sapore totalmente diverso: i bergamaschi infatti dopo esser stati avanti di tre gol sul Torino, si lasciano rimontare nel finale delle due frazioni, per il 3-3 finale. Zapata parte dalla panchina, ma Ilicic e Muriel vanno entrambi a segno; ai marcatori si aggiunge Gosens ed è 3-0 dopo soli 21 minuti. Nei minuti conclusivi del primo tempo, Belotti sbaglia il rigore ma riesce comunque a trovare il gol, Bremer accorcia nel recupero. Nella ripresa, la squadra di Gasperini non trova il punto della sicurezza, e su palla inattiva i granata pareggiano con Bonazzoli. l’impresa vera e propria però la fa lo Spezia, che vince in casa del Sassuolo. Il gol del vantaggio lo firma Caputo al 25?, Erlic pareggia al 39?. Al 78? però sugli ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 6 febbraio 2021)trova un altro pareggio dopo quello col Napoli, ma dal sapore totalmente diverso: i bergamaschi infatti dopo esser stati avanti di tre gol sul, si lascianonel finale delle due frazioni, per il 3-3 finale. Zapata parte dalla panchina, ma Ilicic e Muriel vanno entrambi a segno; ai marcatori si aggiunge Gosens ed è 3-0 dopo soli 21 minuti. Nei minuti conclusivi del primo tempo, Belotti sbaglia il rigore ma riesce comunque a trovare il gol, Bremer accorcia nel recupero. Nella ripresa, la squadra di Gasperini non trova il punto della sicurezza, e su palla inattiva i granata pareggiano con Bonazzoli.vera e propria però la fa lo, che vince in casa del. Il gol del vantaggio lo firma Caputo al 25?, Erlic pareggia al 39?. Al 78? però sugli ...

pasqualinipatri : SERIE A | L’Atalanta si fa rimontare e pareggia con il Torino. Lo Spezia espugna Sassuolo - supercapitano : @antosalatino L'atalanta che si fa rimontare 3 gol dal toro? - domthewizard : Ciao sono l'Atalanta, segno 3 gol in venti minuti ma poi mi faccio rimontare da una delle squadre più scarse del ca… - Enrzak : RT @CucchiRiccardo: Non è facile rimontare uno 0-3 contro l'#Atalanta. Il #Torino c'è riuscito non smarrendosi e con grande spirito di squa… - marikalby : L’Atalanta si è fatto rimontare dal Torino di 3 gol e rischiato di perdere ma è crisi Inter -

