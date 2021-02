Koeman | “Tutte queste partite uccidono i giocatori”

(Di sabato 6 febbraio 2021) Ronald, allenatore del Barcellona, ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia della sfida col Real Betis. È un momento difficile per i grandi club visto l’elevato numero diche giochiamo. Bisogna sempre chiedere aicome stanno e a volte bisogna dar loro un po’ di riposo. È un programma troppo pieno, che uccide i, ma non sono il primo a dirlo. Dobbiamo porre fine a tutto questo quanto prima, perché ci sono sempre più infortuni e le squadre sono sempre in viaggio. L'articolo ilNapolista.

L'allenatore del Barcellona in conferenza: "Dobbiamo porre fine a tutto questo quanto prima, perché ci sono sempre più infortuni" Ronald Koeman, allenatore del Barcellona, ha parlato così in conferenz