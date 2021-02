Il vaccino abbatte il numero delle vittime del Covid. La prova di Israele (Di sabato 6 febbraio 2021) Il Paese ha già immunizzato un terzo della popolazione. Anche se i contagi continuano a verificarsi, i casi gravi di malattia sono diminuiti moltissimo: 27 fra tutti gli over 60 che hanno ricevuto la seconda dose, con una riduzione del 94%. "Il vaccino non è un interruttore che... Leggi su repubblica (Di sabato 6 febbraio 2021) Il Paese ha già immunizzato un terzo della popolazione. Anche se i contagi continuano a verificarsi, i casi gravi di malattia sono diminuiti moltissimo: 27 fra tutti gli over 60 che hanno ricevuto la seconda dose, con una riduzione del 94%. "Ilnon è un interruttore che...

StraNotizie : Il vaccino abbatte il numero delle vittime del Covid. La prova di Israele - cronaca_news : Il vaccino abbatte il numero delle vittime del Covid. La prova di Israele - Dumbiano : @elenaprimudaja Quindi per non trasmettere il virus basta non parlare con le persone? Se è così semplice allora è s… -