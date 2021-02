Governo Draghi, dentro dodici politici con Giorgetti, Conte (Giustizia) e Di Maio (Di sabato 6 febbraio 2021) Il totoministri è una specialità tutta italiana. Ancora non si sa se il Governo si farà ma già si sanno i possibili ministri. E se ne discute come se le indiscrezioni fossero realtà. E dire che Draghi non ha ancora iniziato il secondo giro di consultazioni e tutti dicono che se la prenderà comoda. Nel Governo otto tecnici e 12 politici In ogni caso i giornali al totoministri non rinunciano. Repubblica scrive che il Governo avrà venti ministri: otto tecnici e dodici politici e che “lo schema circola già sui tavoli della Camera, è oggetto di ragionamento dei leader di partito, ed è un’ipotesi di lavoro “concreta” che fa seguito alla disponibilità del premier incaricato Mario Draghi ad aprire la sua squadra ai rappresentanti delle forze che lo sostengono, ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 6 febbraio 2021) Il totoministri è una specialità tutta italiana. Ancora non si sa se ilsi farà ma già si sanno i possibili ministri. E se ne discute come se le indiscrezioni fossero realtà. E dire chenon ha ancora iniziato il secondo giro di consultazioni e tutti dicono che se la prenderà comoda. Nelotto tecnici e 12In ogni caso i giornali al totoministri non rinunciano. Repubblica scrive che ilavrà venti ministri: otto tecnici ee che “lo schema circola già sui tavoli della Camera, è oggetto di ragionamento dei leader di partito, ed è un’ipotesi di lavoro “concreta” che fa seguito alla disponibilità del premier incaricato Marioad aprire la sua squadra ai rappresentanti delle forze che lo sostengono, ...

