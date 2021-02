“Gioca con me o mi uccido”, Polizia salva 13enne dal suicidio (Di sabato 6 febbraio 2021) Giochi pericolosi sul web non solo su Tik Tok, ma anche attraverso la famosa piattaforma Whatsapp. Un ragazzino di 13 anni è stato salvato in extremis dalla Polizia mentre stava per tentare il suicidio. Il gioco consisteva in una serie di domande le cui risposte avrebbero avuto conseguenze disastrose, punizioni corporali, una sorta di “challenge online” al contrario. Ragazzino salvato da una coetanea Il ragazzino è stato salvato grazie alla denuncia di una sua coetanea di Cuneo come riferisce l’Ansa. Il ragazzo, conosciuto tramite un gruppo Whatsapp, aveva annunciato alla coetanea che si sarebbe suicidato se non avesse risposto alle sue domande fissando anche una data di scadenza, il giorno seguente alle ore 14. Una corsa contro il tempo arrivata dopo la denuncia e l’intervento della ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 6 febbraio 2021) Giochi pericolosi sul web non solo su Tik Tok, ma anche attraverso la famosa piattaforma Whatsapp. Un ragazzino di 13 anni è statoto in extremis dallamentre stava per tentare il. Il gioco consisteva in una serie di domande le cui risposte avrebbero avuto conseguenze disastrose, punizioni corporali, una sorta di “challenge online” al contrario. Ragazzinoto da una coetanea Il ragazzino è statoto grazie alla denuncia di una sua coetanea di Cuneo come riferisce l’Ansa. Il ragazzo, conosciuto tramite un gruppo Whatsapp, aveva annunciato alla coetanea che si sarebbe suicidato se non avesse risposto alle sue domande fissando anche una data di scadenza, il giorno seguente alle ore 14. Una corsa contro il tempo arrivata dopo la denuncia e l’intervento della ...

