“Gioca con me o mi uccido”, la polizia salva un 13enne (Di sabato 6 febbraio 2021) E’ stato l’intervento della polizia dopo il racconto fatto dalla madre di una minore della provincia di Cuneo a salvare un tredicenne che vive nel varesotto. Nei giorni scorsi una mamma cuneese ha contattato la polizia di Stato riferendo una confidenza ricevuta dalla figlia tredicenne che la notte precedente si era intrattenuta chattando con un suo coetaneo conosciuto in un gruppo whatsapp. Secondo quanto raccontato dalla ragazza, quest’ultimo le aveva proposto di partecipare ad un “gioco” consistente in alcune domande, le cui risposte avrebbero determinato punizioni corporali per il ragazzo. Nel caso in cui la ragazzina non avesse accettato di partecipare, alle 14 del giorno successivo avrebbe posto fine alla sua esistenza. La polizia Postale e delle Comunicazioni di Cuneo ha effettuato degli accertamenti ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 6 febbraio 2021) E’ stato l’intervento delladopo il racconto fatto dalla madre di una minore della provincia di Cuneo are un tredicenne che vive nel varesotto. Nei giorni scorsi una mamma cuneese ha contattato ladi Stato riferendo una confidenza ricevuta dalla figlia tredicenne che la notte precedente si era intrattenuta chattando con un suo coetaneo conosciuto in un gruppo whatsapp. Secondo quanto raccontato dalla ragazza, quest’ultimo le aveva proposto di partecipare ad un “gioco” consistente in alcune domande, le cui risposte avrebbero determinato punizioni corporali per il ragazzo. Nel caso in cui la ragazzina non avesse accettato di partecipare, alle 14 del giorno successivo avrebbe posto fine alla sua esistenza. LaPostale e delle Comunicazioni di Cuneo ha effettuato degli accertamenti ...

