Gf Vip | brutte notizie per Alfonso Signorini al suo risveglio

Il palinsesto televisivo di venerdì 5 febbraio ha offerto agli spettatori serie televisive, reality e programmi di intrattenimento. Rai1 ha proposto la seconda puntata de Il cantante mascherato, show condotto da Milly Carlucci. Canale5, invece, ha lasciato spazio a un nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip. La puntata del Grande Fratello Vip, trasmessa venerdì 5 febbraio, è stata decisamente intensa. Alfonso Signorini ha concesso ampio spazio alla tragedia della morte di Lucas, fratello minore di Dayane Mello. Il ventiseienne è deceduto a seguito di un incidente stradale. Il reality, poi, ha trasmesso anche le parole di Nausica, sorella adottiva di Giulia Salemi e l'incontro tra Andrea Zelletta e suo padre. Il Grande Fratello Vip è stato seguito da 2.965.000 spettatori con uno share del 16.8%, dunque ha registrato un calo rispetto alla ...

