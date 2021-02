Genoa, Ballardini: «Passare da genio ad asino è un secondo» (Di sabato 6 febbraio 2021) Davie Ballardini è l’artefice della rinascita del Genoa, questa sera impegnato contro il Napoli di Gennaro Gattuso. Le sue parole Il tecnico del Genoa Davide Ballardini ha rilasciato un’intervista a Gazzetta dello Sport alla vigilia della gara contro il Napoli. Le sue parole. RENDIMENTO – «Qui Passare da genio ad asino è una questione di un secondo, ci vuole proprio soltanto un attimo. È chiaro che sin qui abbiamo fatto bene, ma non dimentichiamoci che bisogna fare tanto altro ancora. Insomma, mi fa piacere, ma…». DESTRO – «Mattia sta facendo ciò di cui è capace con grande maturità, serietà ed impegno. E poi è un giocatore di talento: con certi ingredienti di base poi in campo ti esprimi al meglio». SCAMACCA – «Sono contento che Gianluca sia rimasto: ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 6 febbraio 2021) Davieè l’artefice della rinascita del, questa sera impegnato contro il Napoli di Gennaro Gattuso. Le sue parole Il tecnico delDavideha rilasciato un’intervista a Gazzetta dello Sport alla vigilia della gara contro il Napoli. Le sue parole. RENDIMENTO – «Quidaadè una questione di un, ci vuole proprio soltanto un attimo. È chiaro che sin qui abbiamo fatto bene, ma non dimentichiamoci che bisogna fare tanto altro ancora. Insomma, mi fa piacere, ma…». DESTRO – «Mattia sta facendo ciò di cui è capace con grande maturità, serietà ed impegno. E poi è un giocatore di talento: con certi ingredienti di base poi in campo ti esprimi al meglio». SCAMACCA – «Sono contento che Gianluca sia rimasto: ...

OptaPaolo : 1 - A partire dall'arrivo di Davide #Ballardini al #Genoa (dal 21/12), il Grifone è la squadra di #SerieA con: meno… - Mediagol : #SerieA, #Genoa-#Napoli: Gattuso cambia dopo le 2 positività, Ballardini rilancia Scamacca. Le probabili formazioni… - infoitsport : Genoa, Ballardini a Gazzetta: 'Pensiamo solo a come mettere in difficoltà il Napoli: gli azzurri sono gli unici che… - ContropiedeA : Il ritorno di Davide Ballardini sulla panchina del Genoa ha risollevato la stagione dei liguri, ora a +6 sulla zona… - SiamoPartenopei : Genoa, Ballardini a Gazzetta: 'Pensiamo solo a come mettere in difficoltà il Napoli: gli azzurri sono gli unici che… -