Gemma Galgani si lascia scappare una confessione a luci rosse: "Sono 4 anni che…" (Di domenica 7 febbraio 2021) Gemma Galgani, se non ci fosse lei a Uomini e Donne di cosa si parlerebbe? La dama del trono over è nel programma della De Filippi da ormai 10 anni, sempre alla ricerca dell'amore, o meglio, dell'idea che ha lei dell'amore, un'idea che ha poco riscontro nella realtà dato che la quasi totalità degli uomini passati dallo studio che hanno cercato di intraprendere un qualche tipo di rapporto con lei Sono durati poco. Troppo pesante La dama infatti, nonostante abbia ormai più di 70 anni sembra non aver ancora capito che pretendere attenzioni da un uomo conosciuto da una settimana non è la mossa giusta per tenerlo legato a sé. E l'opinionista Tina Cipollari non perde occasione per farglielo notare, inutilmente. Tanti Sono i pretendenti di Gemma, chi guarda ...

