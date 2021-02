Gattuso-ADL, chiacchere cordiali in ritiro: colpo di scena in arrivo? (Di sabato 6 febbraio 2021) In casa Napoli il presidente Aurelio De Laurentiis sa che la qualificazione alla prossima Champions League è fondamentale per evitare di far finire il club in un profondo rosso dal punto di vista economico-finanziario. Per questo motivo il numero uno azzurro è molto preoccupato per le sorti della squadra e del suo allenatore, Rino Gattuso. L'articolo Leggi su dailynews24 (Di sabato 6 febbraio 2021) In casa Napoli il presidente Aurelio De Laurentiis sa che la qualificazione alla prossima Champions League è fondamentale per evitare di far finire il club in un profondo rosso dal punto di vista economico-finanziario. Per questo motivo il numero uno azzurro è molto preoccupato per le sorti della squadra e del suo allenatore, Rino. L'articolo

pensatoredel90 : @emaisi81 @MegaArcangelo LEI non sa di quello che parla, mi sembra. Gattuso è stato contattato da molte società in… - infoitsport : Ag. Immobile: 'Ciro il migliore attaccante degli ultimi 20 anni! Gattuso-ADL? Strappo ricucibile' - infoitsport : Corbo svela: 'Passo indietro di ADL, in caso di Champions Gattuso può restare!' - infoitsport : Alessandro Moggi: “Crisi ADL-Gattuso può essere sanata dai risultati. Salary cap? Non sono d’accordo. Su Immobile…” - MarcoMartinoli1 : Sto guardando la bobo tv, stanno dicendo che è ADL a dire alla stampa di scrivere merda su Gattuso -