Docenti Covid-19, Fioramonti: Molti non Hanno Ricevuto Lo Stipendio, Bisogna Pagarli Subito (Di sabato 6 febbraio 2021) Lorenzo Fioramonti, ex ministro dell’Istruzione, esprime la sua indignazione in merito alla situazione Docenti Covid-19. “Pagare Subito tutti i Docenti Covid-19. Ad oggi sono ancora tantissimi i Docenti del cosiddetto “contingente Covid-19? che si ritrovano a non aver Ricevuto lo Stipendio dopo quasi cinque mesi dall’inizio dell’anno scolastico” afferma. “Sono tante le segnalazioni che continuo Leggi su youreduaction (Di sabato 6 febbraio 2021) Lorenzo, ex ministro dell’Istruzione, esprime la sua indignazione in merito alla situazione-19. “Pagaretutti i-19. Ad oggi sono ancora tantissimi idel cosiddetto “contingente-19? che si ritrovano a non averlodopo quasi cinque mesi dall’inizio dell’anno scolastico” afferma. “Sono tante le segnalazioni che continuo

cascinanotizie : Pontedera, Palazzo Blu: bello, funzionale, anti-Covid, sottoutilizzato Inaugurato da poco per ospitare in sicurezza… - stefaniaconti : @tanzmax Se chi insegna sapesse fare anche Acc. Spegn. Non sarebbe male. ?? Un'altra delle tristi realtà che ha port… - infoitsalute : Vaccini, Rezza: dopo gli 80enni tocca ai docenti, la variante Covid inglese infetta più i bambini. Sindacati preocc… - infoitsalute : Vaccino Covid-19, con AstraZeneca priorità per docenti e Ata: il quadro aggiornato regione per regione - alerussello : Pfizer chiama Fidia, che risponde:«Disponibile a produrre i vaccini»Da martedì l’anti-Covid ai docenti -