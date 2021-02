DIONISI DUE, LA RINASCITA (Di sabato 6 febbraio 2021) Federico DIONISI nasce a Rieti il 16 giugno 1987, è un attaccante italiano in forza all’Ascoli. Inizia la sua carriera nella Polisportiva di Cantalice, dal 2001 al 2003 gioca nelle giovanili della Monterotondo con cui fa il salto coi pro nella stagione 2003-2004, nell’estate dello stesso anno viene acquistato dal Messina, che lo lascia un’altra stagione a Monterotondo. L’anno seguente approda in Serie A col club siciliano, senza però trovare spazio in prima squadra, dovuto alla presenza di attaccanti come Nicola Amoruso, Arturo Di Napoli e Riccardo Zampagna: zero presenze in A ma un eccellente annata con la Primavera per DIONISI. Nella stagione successiva passa alla Cisco Roma in C2, col club laziale registra 10 presenze e nessun gol, nel gennaio 2007 va al Celano, sempre in C2, dove colleziona 74 presenze con 27 reti realizzate. Nel gennaio del 2009 ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 6 febbraio 2021) Federiconasce a Rieti il 16 giugno 1987, è un attaccante italiano in forza all’Ascoli. Inizia la sua carriera nella Polisportiva di Cantalice, dal 2001 al 2003 gioca nelle giovanili della Monterotondo con cui fa il salto coi pro nella stagione 2003-2004, nell’estate dello stesso anno viene acquistato dal Messina, che lo lascia un’altra stagione a Monterotondo. L’anno seguente approda in Serie A col club siciliano, senza però trovare spazio in prima squadra, dovuto alla presenza di attaccanti come Nicola Amoruso, Arturo Di Napoli e Riccardo Zampagna: zero presenze in A ma un eccellente annata con la Primavera per. Nella stagione successiva passa alla Cisco Roma in C2, col club laziale registra 10 presenze e nessun gol, nel gennaio 2007 va al Celano, sempre in C2, dove colleziona 74 presenze con 27 reti realizzate. Nel gennaio del 2009 ...

Alessio Dionisi sogna di riportare nella massima serie la formazione toscana dopo due anni di purgatorio e quello in Brianza potrebbe essere un crocevia fondamentale, anche se la Serie B è appena al ...

... una doppietta di Dionisi rimonta il gol iniziale di Stepinski. Due le partite di cartello in programma sabato. Alle ore 14 si affronteranno Salernitana e Chievo, che coabitano con i brianzoli in ...

Le dichiarazioni di Cristian Brocchi, tecnico del Monza, in vista della sfida con l'Empoli, in programma oggi (ore 16) all''U-Power.

I dubbi erano già ridotti allo zero. Ma anche i più critici adesso, probabilmente, dovranno ricredersi. Federico Dionisi sa essere ancora decisivo. L'ex storico attaccante del Frosinone, da poco appro ...

