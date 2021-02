Cuneo | giovane salva coetaneo dal suicidio | si trattava di una challenge

(Di sabato 6 febbraio 2021) Unaragazza hato un suodalper pericolosa, segnalando il fatto alle autorità: i dettagli Una tredicenne diè riuscita are unche di lì a poco si sarebbe potuto suicidare per non aver superato una pericolosache starebbe spopolando sui social. Secondo quanto riportato dall’Ansa, L'articolo proviene da Inews.it.

L'intervento è stato possibile grazie alla segnalazione di una coetanea dia cui ilaveva annunciato il suicidio se non avesse risposto ad alcune sue domande. 13enne di Varese salvato ...... grazie alla denuncia di una 13enne di, ha salvato un coetaneo della provincia di Varese. Il ... che la notte prima aveva chattato col. Immediati sono scattati gli accertamenti sul suo ...Una giovane ragazza ha salvato un suo coetaneo dal suicidio per pericolosa challenge, segnalando il fatto alle autorità: i dettagli ...Rese note le designazioni arbitrali per la ventitreesima giornata (quarta di ritorno) del Girone C di Lega Pro. Sarà Daniele Perenzoni della sezione A.I.A. di Rovereto a dirigere la gara ...