Covid, Rezza: "In Umbria e Abruzzo identificate due varianti del virus, in questi casi utili mini lockdown" (Di sabato 6 febbraio 2021) "In Abruzzo e in Umbria sono state riscontrate due varianti del virus: in provincia di Chieti è stata riscontrata la circolazione della variante inglese del VOC (Variant of Concern), mentre in provincia di Perugia, oltre alla variante del Kent, è stata riscontrata anche la P.1 del Brasile. Per quanto riguarda le varianti del virus è importante agire prontamente. Le Regioni, all'interno del proprio territorio, possono stabilire delle zone rosse o applicare mini lockdown temporanei dove si identificano la presenza di varianti". Così il direttore della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, è intervento in conferenza stampa sull'analisi dei dati del monitoraggio regionale ...

