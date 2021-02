Busta paga, 100 euro in più per dodici mesi: come funziona e a chi è rivolto il bonus (Di sabato 6 febbraio 2021) L’iniziativa a favore dei lavoratori è stata approvata con la Legge Bilancio: 100 euro in più in Busta paga per dodici mesi, come funziona e a chi è rivolto il bonus A chi spetta e come funziona il bonus di cento euro per dodici mesi: i dettagli (fonte pixabey)Sono diverse le agevolazioni che il Governo italiano ha varato e approvato a sostegno delle famiglie e dei cittadini, soprattutto a seguito della crisi economica conseguente all’emergenza Coronavirus. A partire dalle indennità a cui molti hanno avuto accesso nel 2020 diverse categorie di lavoratori, passando per il decreto Ristori e i successivi “bis”. Abbiamo visto poi ... Leggi su altranotizia (Di sabato 6 febbraio 2021) L’iniziativa a favore dei lavoratori è stata approvata con la Legge Bilancio: 100in più inpere a chi èilA chi spetta eildi centoper: i dettagli (fonte pixabey)Sono diverse le agevolazioni che il Governo italiano ha varato e approvato a sostegno delle famiglie e dei cittadini, soprattutto a seguito della crisi economica conseguente all’emergenza Coronavirus. A partire dalle indennità a cui molti hanno avuto accesso nel 2020 diverse categorie di lavoratori, passando per il decreto Ristori e i successivi “bis”. Abbiamo visto poi ...

