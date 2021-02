Bologna | maltrattamenti su bambini | arrestata una maestra d' asilo

Corriere : Bologna: maestra arrestata mentre schiaffeggia un bimbo - Davide70405052 : RT @Corriere: Bologna: maestra arrestata mentre schiaffeggia un bimbo - Annaelegalita : RT @Corriere: Bologna: maestra arrestata mentre schiaffeggia un bimbo - infoitinterno : Bologna, maestra di scuola d'infanzia arrestata per maltrattamenti - infoitinterno : Bologna: maltrattamenti, maestra arrestata mentre schiaffeggia un bimbo -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna maltrattamenti

commenta Ufficio stampa Un'insegnante di una scuola dell'infanzia è stata arrestata dai carabinieri persu minori. E' successo a, dopo un'indagine in seguito alla quale la donna, italiana, incensurata e dipendente pubblica, è stata colta in flagranza di reato. I militari hanno ...- Una maestra di scuola dell'infanzia è stata arrestata dai carabinieri dipersu minori. L'insegnante, italiana, incensurata e dipendente comunale, è finita in manette in flagranza di reato, nel corso di un'indagine coadiuvata da intercettazioni ...L'insegnante bolognese, che è anche una dipendente comunale, è stata incastrata dalle intercettazioni ambientali.6 Febbraio 2021 - I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Bologna Centro hanno arrestato un’insegnante di una scuola dell’infanzia per maltrattamenti su minori. - Renonews.it ...