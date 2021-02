Alfonso Signorini, duro attacco di un ex gieffino: “Tutti hanno paura di lui. Il GF Vip deve cambiare conduttore” (Di sabato 6 febbraio 2021) Nuovo giorno, nuovo attacco di Salvo Veneziano contro il GF Vip. Questa volta l’ex gieffino se l’è presa soprattutto con Alfonso Signorini. Il pizzaiolo siciliano spera che al timone del GF tornino Ilary Blasi, Alessia Marcuzzi o Barbara d’Urso. “Il gossip la fa da padrone perché è di questo che vive Alfonso Signorini. Secondo me il programma dovrebbe essere ben altro ed è per questo che porto avanti la mia campagna contro Alfonso Signorini. Però la ruota gira e se al timone dello show arrivassero Alessia Marcuzzi, Ilary Blasi o Barbara d’Urso, tanti di noi potrebbero avere la loro rivincita. Tutti hanno paura di lui e non smettono di elogiarlo, sperando di essere chiamati nella prossima edizione. Io ... Leggi su biccy (Di sabato 6 febbraio 2021) Nuovo giorno, nuovodi Salvo Veneziano contro il GF Vip. Questa volta l’exse l’è presa soprattutto con. Il pizzaiolo siciliano spera che al timone del GF tornino Ilary Blasi, Alessia Marcuzzi o Barbara d’Urso. “Il gossip la fa da padrone perché è di questo che vive. Secondo me il programma dovrebbe essere ben altro ed è per questo che porto avanti la mia campagna contro. Però la ruota gira e se al timone dello show arrivassero Alessia Marcuzzi, Ilary Blasi o Barbara d’Urso, tanti di noi potrebbero avere la loro rivincita.di lui e non smettono di elogiarlo, sperando di essere chiamati nella prossima edizione. Io ...

