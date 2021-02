Uomini e Donne, Selvaggia Lucarelli attacca Maria De Filippi: “Lei Ponzio Pilato” (Di venerdì 5 febbraio 2021) Durante una delle ultime puntate di Uomini e Donne andate in onda, si è assistito allo scontro tra due ex. Protagonisti il cavaliere Giancarlo e la dama Aurora Tropea. I due del trono over hanno avuto un acceso scontro e quest’ultimo, furioso e senza controllo, ha accusato la donna dicendo di essere in possesso di “filmini compromettenti” che la riguardavano. Selvaggia Lucarelli dura con Maria De Filippi e Uomini e Donne La dichiarazione ha ovviamente fatto saltare dalla sedia i due opinionisti del dating show Tina Cipollari e Gianni Sperti, i quali lo hanno invitato a mostrare il cellulare, cosa alla quale lui ha ampiamente risposto. Quel che ne è venuto fuori, però, non è nulla di scabroso: nel breve video che la dama gli ha ... Leggi su solonotizie24 (Di venerdì 5 febbraio 2021) Durante una delle ultime puntate diandate in onda, si è assistito allo scontro tra due ex. Protagonisti il cavaliere Giancarlo e la dama Aurora Tropea. I due del trono over hanno avuto un acceso scontro e quest’ultimo, furioso e senza controllo, ha accusato la donna dicendo di essere in possesso di “filmini compromettenti” che la riguardavano.dura conDeLa dichiarazione ha ovviamente fatto saltare dalla sedia i due opinionisti del dating show Tina Cipollari e Gianni Sperti, i quali lo hanno invitato a mostrare il cellulare, cosa alla quale lui ha ampiamente risposto. Quel che ne è venuto fuori, però, non è nulla di scabroso: nel breve video che la dama gli ha ...

