Uomini e Donne: Davide Donadei è pronto per la scelta, Beatrice in lacrime (Di venerdì 5 febbraio 2021) Nella puntata di oggi di Uomini e Donne il tronista Davide Donadei annuncerà di sentirsi pronto a fare la sua scelta. La corteggiatrice Beatrice non al prenderà bene e scoppierà in lacrime Oggi, venerdì 5 febbraio andrà in onda la consueta puntata pomeridiana di Uomini e Donne. Si tratta di una puntata cruciale per la stagione del programma dato che il tronista Davide Donadei annuncerà che è pronto per fare la sua scelta. Il percorso di Davide L’avventura di Davide nel format televisivo di canale 5 è iniziato lo scorso settembre e adesso sta giungendo al suo momento conclusivo. Nella puntata che andrà ... Leggi su ck12 (Di venerdì 5 febbraio 2021) Nella puntata di oggi diil tronistaannuncerà di sentirsia fare la sua. La corteggiatricenon al prenderà bene e scoppierà inOggi, venerdì 5 febbraio andrà in onda la consueta puntata pomeridiana di. Si tratta di una puntata cruciale per la stagione del programma dato che il tronistaannuncerà che èper fare la sua. Il percorso diL’avventura dinel format televisivo di canale 5 è iniziato lo scorso settembre e adesso sta giungendo al suo momento conclusivo. Nella puntata che andrà ...

trash_italiano : #uominiedonne, bufera sul programma per la puntata andata in onda oggi: 'non avrebbero dovuto permetterlo' - 6000sardine : SOS lanciato da @RescueMed Ci sono 110 donne, uomini e bambini su un gommone che sta imbarcando acqua; e 90 nei p… - istat_it : Autori e vittime di omicidio: nel 2019 omicidi in calo. Crescono quelli in famiglia: vittime soprattutto donne, uo… - DetectiveFurud0 : RT @planisferiale: il matrimonio è stato creato dagli uomini per loro e per aumentare i loro beni materiali le donne erano e sono viste com… - EPalazzotto : Il nuovo programma di governo deve ripartire dal ripensare relazioni e priorità, dare strumenti strutturali perché… -