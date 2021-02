Su Spread e BTP effetto Draghi: corposo risparmio sugli interessi per le casse pubbliche (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il peso internazionale di Mario Draghi si fa sentire ancora prima di vederlo ufficialmente in carica al governo. Dopo la discesa in campo dell'ex governatore della Banca Centrale Europea lo Spread tra BTP e Bund tedesco è sceso intorno ai 100 punti, un valore che non si vedeva dall'ormai lontano 2015. Le casse pubbliche possono quindi già beneficiare della prospettiva di maggiore stabilità politica, ma cosa cambia per gli investitori? Chi aveva già investito in obbligazioni pubbliche italiane ha visto comunque salire il valore nominale del titolo, pertanto non potrà che apprezzare le novità delle ultime ore. Diverso è invece il caso di coloro che puntano ad acquistare BTP per tenerli nel cassetto, beneficiando delle cedole e aspettando che giungano a scadenza. In questo caso, visto il ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il peso internazionale di Mariosi fa sentire ancora prima di vederlo ufficialmente in carica al governo. Dopo la discesa in campo dell'ex governatore della Banca Centrale Europea lotra BTP e Bund tedesco è sceso intorno ai 100 punti, un valore che non si vedeva dall'ormai lontano 2015. Lepossono quindi già beneficiare della prospettiva di maggiore stabilità politica, ma cosa cambia per gli investitori? Chi aveva già investito in obbligazioniitaliane ha visto comunque salire il valore nominale del titolo, pertanto non potrà che apprezzare le novità delle ultime ore. Diverso è invece il caso di coloro che puntano ad acquistare BTP per tenerli neltto, beneficiando delle cedole e aspettando che giungano a scadenza. In questo caso, visto il ...

