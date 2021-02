Studente suicida all’Eur | indagato il Prof | bullizzava il 17enne umiliandolo davanti a tutta la classe

Leggi su italiasera

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Quanti lo conoscevano come un giovane timido ed educato, pensarono ad un gesto d’impulso, dettato da un malessere interiore. Del resto, (purtroppo), il mondo dei giovani è spesso tormentato da fantasmi interiori, che noi ‘grandi’, presi da mille cose, nemmeno notiamo. Fatto è che a soli 17 anni, nel luglio del 2019, quel ragazzo timido ed educato, si è chiuso nel garage sottostante la sua abitazione (nel quartiere dell’Eur), affidando la sua breve vita ad una corda annodata. Una tragedia sulle prime giudicata dagli inquirenti come uno dei tanti suicidi adolescenziali. Ma non era così.: i drammatici racconti ai genitori delle umiliazioni subite a scuola Fu la madre a convincere il magistrato, ad apondire le motivazioni che avevano portato il figlio a farla finita. La donna raccontò della difficile condizione del ...