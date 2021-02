Stati Generali del Volontariato Bergamasco 2021 | mercoledì 10 febbraio Eraldo Affinati e Elena Granata chiamati a dialogare sull’accoglienza

Leggi su laprimapagina

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Con l’inizio delhanno preso il via anche gli “del– Sempre connessi”: una chiamata a raccolta per discutere delle questioni più urgenti su cui ilè chiamato ad impegnarsi e per definire insieme piste di lavoro da portare avanti nei prossimi anni. Quattro i temi proposti: accoglienza, povertà, salute, partecipazione. Il mese di gennaio è stato dedicato all’accoglienza, in particolare con due iniziative che hanno coinvolto volontari e associazioni in percorsi e progettualità avviati già nel corso dell’anno precedente: la presentazione della ricerca “Ile la sfida dell’accoglienza” del 14 gennaio e la presentazione della “Guida pratica per l’accoglienza degli autori di reato” del 28 gennaio. Le registrazioni ...