«Quella volta che Draghi dormì e il suo lenzuolo diventò sacro»: picco di sentiment positivo per il nuovo premier sui social (Di venerdì 5 febbraio 2021) Mario Draghi meglio di Chuck Norris. Se l'indice di gradimento di un nuovo leader politico si misurasse con la quantità di meme e freddure presenti in rete, allora Mario Draghi finora ha riscosso un grandissimo successo di pubblico. Noto per le sue abilità di economista e di problem solver, nelle ultime ore sul web è partita la gara a chi inventa le battute migliori. Molte ricordano quelle dedicate già in passato all'attore Chuck Norris, interprete negli anni '90 del ranger Cordell Walker. February 4, 2021 Su Twitter è spuntato addirittura l'hashtag #QuellavoltacheDraghi. «Quella volta che Draghi ritrovò il centro di gravità permanente e lo restituì a Battiato», scrive un utente.

