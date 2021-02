Promozione turistica comune, protocollo tra 17 sindaci per un portale web (Di venerdì 5 febbraio 2021) FANO - Si fa più stretta la collaborazione tra Fano e i Comuni delle valli del Metauro e del Cesano sul fronte della Promozione turistica. Ieri nella sala del Gonfalone è stato firmato dal sindaco di ... Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 5 febbraio 2021) FANO - Si fa più stretta la collaborazione tra Fano e i Comuni delle valli del Metauro e del Cesano sul fronte della. Ieri nella sala del Gonfalone è stato firmato dal sindaco di ...

FANO - Si fa più stretta la collaborazione tra Fano e i Comuni delle valli del Metauro e del Cesano sul fronte della promozione turistica. Ieri nella sala del Gonfalone è stato firmato dal sindaco di Fano Massimo Seri e dai sindaci del territorio il protocollo d'intesa per la promozione e lo sviluppo del sistema ...

SviluppoImpresa: Bini, potenziate le norme su commercio e turismo

... culturali e tradizionali delle comunità locali, la promozione di prodotti tipici. Allo stesso modo ... In materia turistica, i provvedimenti principali riguardano l'istituzione del Fondo turismo, l'...

Sviluppo turistico, accoglienza, informazione e promozione. Chi se ne occupa e come? Con la crisi da Covid e la voglia di ripartenza torna sotto i riflettori la questione degli ambiti voluti dalla ...

FANO - Si fa più stretta la collaborazione tra Fano e i Comuni delle valli del Metauro e del Cesano sul fronte della promozione turistica. Ieri nella sala del Gonfalone è stato ...

