Peppino Di Capri boccia la scelta su Sanremo | “Non ci andrei”

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli –Dibocca il Festival di. Almeno quello alle porte. La decisione di far partire la kermesse canora senza pubblico al Teatro Ariston non piace e non entusiasma il cantante partenopeo. “Così è meglio non farlo“, non usa giri di parole l’autore di Champagne nel commentare all’Adnkronos la decisione di proporre un‘deserto‘. ”è una manifestazione che ha bisogno di pubblico e di applausi“, ha motivatoDi, “l’idea di farlo così non mi fa impazzire. Io non ci, mi mancherebbe il ‘movente’“. Giuseppe Faiella, vero nome del cantante, ha trionfato al Festival nel 1973 con ‘Un grande amore e niente più‘. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Malleolo20 : @Adnkronos Peppino di Capri, idee fresche - Adnkronos : Peppino Di Capri: ''#Sanremo senza pubblico? Così è meglio non farlo'' - TV7Benevento : **Sanremo: Peppino Di Capri, 'Festival senza pubblico? Così è meglio non farlo'**... - KatyaBarone : Roberta Peppino Di Capri spero che la terra dove tu stia vivendo adesso è allegra - MisterMandarin3 : Peppino di Capri : Ieri - Karaoke -

Ultime Notizie dalla rete : Peppino Capri

Adnkronos

Ha fatto parte dell'orchestra della Rai, ma ha anche composto canzoni perDi, per Nicola Arigliano, Fausto Cigliano, ma soprattutto per Mina, per la quale fu autore di "Nuie". Oggi ...la cassiera era la sorella diDi. Mi trattavano come uno sguattero, dormivo in un sottoscala e mi venne la scabbia. La sera il locale era deserto, gli isolani mi conoscevano perché al ...Il maestro Mattozzi è morto all’età di 92 anni presso l’ospedale di Frosinone, dove era stato ricoverato per delle patologie pregresse, aggravate dal Covid-19 ...Dal palermitano Caronia che corteggiò Laura Gemser in " Emmanuelle in America" al catanese Torrisi apparso in 140 film: l’epopea dei ...