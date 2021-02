Nutella Day | nel mondo si celebra la crema di cacao e nocciole

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Il 5 febbraio si festeggia il WorldDay, una iniziativa non solo commerciale, ma sostenuta sinceramente da tutti i “dipendenti dalla”, forse il dolce più amato e consumato in tutto il. Inventata nel 1964 da Michele Ferrero, imprenditore piemontese, la ricetta dellaè ancora in gran parte segreta e vanta, come la Settimana Enigmistica, un numero record di imitazioni. Eppure non si tratta solo di una golosaspalmabile, ma di un prodotto che ha costituito la merenda preferita di generazioni di persone. Chissà se favorita dalla sua nascita proprio nel periodo aureo della Pop Art, laè diventata anche un’icona contemporanea, un marchio da museo (non solo da museo del cioccolato) e persino nell’immaginario comune un sex toy commestibile al pari del ...