Mediaset diffida ex concorrente del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini lo querela (Di venerdì 5 febbraio 2021) Cattive notizie in vista per Stefano Bettarini? Parrebbe proprio di sì. Stando a quanto riportato da Dagospia, l'ex gieffino sarebbe stato diffidato dall'azienda Mediaset. Non solo. Alla diffida sarebbe seguita la querela del conduttore del Grande Fratello Vip 5, Alfonso Signorini, e che coinvolgerà altri due personaggi in seconda fila. Sul sito di Dagospia, fra le news, leggiamo: DOGE FLASH – Mediaset HA DECISO DI diffidaRE STEFANO BETTARINI DOPO I NUMEROSI ATTACCHI A MEZZO SOCIAL AL "Grande Fratello VIP", DICHIARAZIONI RITENUTE LESIVE E DIFFAMATORIE NEI CONFRONTI DEL REALITY, DELL'EDITORE E DEL CONDUTTORE – SEGUIRA' LA querela DI Alfonso ...

