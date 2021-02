Lega al bivio | o con Draghi e FI o con FdI - Salvini | ' Vorrei che nel governo ci fossero tutti'

(Di venerdì 5 febbraio 2021) ' Rispondiamo all'appello di Mattarella, conperò o è sì, o è no '. Alla vigilia del proprio turno alle consultazioni con il premier incaricato Mario, Matteocerca di compattare ...

Quali sono? Poche ore prima, il capogruppo al Senato, Andrea Marcucci, aveva chiaramente detto che il problema era rappresentato dalla prospettiva di governare al fianco della, che si è sempre ' ......(anche se non necessariamente dentro il governo) Forza Italia ed eventualmente chi dellavorrà ... Ma guardate, cari lettori, che siamo arrivati aldei bivi, dietro il cui angolo c'è solo il ...Il segretario leghista fa i conti con il rapporto con gli alleati: Berlusconi sta con Draghi, ma FdI non voterà la fiducia ...Salvini mette le cose in chiaro: "Se ci siamo ci siamo, altrimenti diamo una mano dall'opposizione". Zaia: "Matteo si muoverà con responsabilità".