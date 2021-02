Isola dei Famosi 2021 slitta e cambia data | quando andrà in onda?

Leggi su blogtivvu

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Novità in vista per la nuova edizione dell’dei. In queste ultime ore il portale TvBlog.it, da sempre attento alle dinamiche ed ai lavori in corso per quanto riguarda il reality show di Canale 5 ambientato in Honduras, ha svelato una indiscrezione interessante: a quanto pareladi partenza del programma... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.